Подмосковье 19 января 2024, 11:15 Турнир по хоккею имени Ляпкина прошел в Балашихе пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Читать 360tv в

Ежегодный турнир по хоккею среди игроков 2013 года рождения стартовал на «Арене Балашиха». Всего на лед вышли 12 команд.

На торжественной церемонии открытия почетные гости произвели символическое вбрасывание шайбы. Основная цель турнира — повышение интереса к хоккею в Московской области и спортивная реализация для профессиональных игроков.

Реклама

«Для нас важен каждый турнир, который носит имена таких легенд. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев всегда подчеркивает, что нужно через наших живых легенд прививать этот патриотизм, прививать эти стремления к тем победам, которые у нас были, есть и, я уверен, будут», — рассказал министр спорта и физической культуры Дмитрий Абаренов.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха

За главный приз турнира соревнуются 12 команд из Москвы и Подмосковья.

«И там хорошие ребята, и там. Приятно за ними наблюдать. Вдруг кто-то начнет играть на высоком уровне. Этого мы и хотим. Наш воспитанник Орлов играет уже в составе московского „Спартака“. Еще один мальчик играет в Питере», — рассказал олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Ляпкин.

В день открытия на лед вышли игроки из команды «Балашиха» и «Спартак». Первый период прошел под диктовку красно-белых — 3:0. В итоге счет 5:2 в пользу гостей. Обладателя кубка назовут после четырех дней соревнований — 21 января.

Участие в турнире за все время приняли порядка 80 команд из разных городов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».