Подмосковье 13 декабря 2023, 16:31 Турнир по греко-римской борьбе прошел в Ногинске Телеканал «360»

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Открытый турнир по греко-римской борьбе на Кубок заслуженного тренера России Дмитрия Федоровича Антонкина прошел на стадионе «Знамя» в Ногинске. Участие в состязаниях приняли юные спортсмены в возрасте от 10 до 13 лет со всего Восточного Подмосковья.

Всего на турнире выступили четыре команды, которые представляли Богородский округ, Мытищи, Электросталь и Электрогорск. Бои распределились по весовым категориям от 26 до 100 килограммов.

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Воспитанники Дмитрия Федоровича Антонкина продолжают покорять борцовские ковры на крупных российских и международных турнирах. Один из них Михаил Иванченко родился и вырос в Ногинске, стал чемпионом Европы и мира. Сейчас он тренирует российскую сборную по греко-римской борьбе.

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