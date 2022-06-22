Турнир по гольфу среди профигроков и любителей пройдет в Дмитрове 25 июня

Первый Кубок главы округа по гольфу пройдет в рамках фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» в Дмитрове 25 июня.

Уникальный турнир объединит как любителей, так и профессиональных гольфистов. Участие в нем примут более 30 спортсменов. Он будет проходить на территории клуба «Dmitrov Golf Resort».

Каждый этап соревнования будет состоять из одного раунда в 18 лунок и проводиться в разных форматах игры — в зависимости от статуса гольфиста.

Турнир будут проводить среди мужчин и женщин в лично-командных дисциплинах в соответствии с правилами, утвержденными Минспорта РФ.