Подмосковье 24 июля 2023, 13:17 Турнир по гольфу состоялся 23 июля в Нахабине Фото организаторов фестиваля «Сильные фигуры»

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В гольф-клубе Moscow Country Club в Нахабине в Московской области состоялся турнир по гольфу. Мероприятие прошло в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

Фестиваль проходит с 2019 года. Организаторы устраивают турниры по гольфу, шахматам, керлингольфу, бильярду и теннису.

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В этот раз состоялась встреча в формате «Сборная России — Сборная мира». За сборную РФ сыграли депутаты Госдумы Александр Жуков, Айрат Фаррахов, организатор фестиваля Евгений Ковтун и другие, а за соперников — представители 13 стран, например, из Индии, Вьетнама, Монголии, Шри-Ланки и других.

В мероприятии поучаствовали и профессионалы. Например, за команды выступили россиянка Нина Пегова и Канат Курбаналиев из Узбекистана. В итоге матч закончился со счетом 11,5:6,5 в пользу сборной России.

После встречи начались соревнования по керлингольфу. В состязании сошлись восемь олимпийских чемпионов и призеров разных лет.

«Первое место в турнире заняла команда наших титулованных синхронисток Марии Киселевой и Натальи Ищенко, у которых на двоих сразу восемь золотых олимпийских медалей», — уточнили организаторы.

Спонсорами мероприятия стали Vnukovo Country Club, Vnukovo Outlet Village, Novaya Riga Outlet Village и другие. Генеральным партнером фестиваля выступило ОАО «РЖД». Он прошел при поддержке российских министерств, партнерами стали «Яндекс», Yandex Ultima Go, S8 Capital, Sima-Land, «Аскона» и другие.

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