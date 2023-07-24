24 июля 2023, 13:17
Турнир по гольфу состоялся 23 июля в Нахабине
В гольф-клубе Moscow Country Club в Нахабине в Московской области состоялся турнир по гольфу. Мероприятие прошло в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».
Фестиваль проходит с 2019 года. Организаторы устраивают турниры по гольфу, шахматам, керлингольфу, бильярду и теннису.
Реклама
В этот раз состоялась встреча в формате «Сборная России — Сборная мира». За сборную РФ сыграли депутаты Госдумы Александр Жуков, Айрат Фаррахов, организатор фестиваля Евгений Ковтун и другие, а за соперников — представители 13 стран, например, из Индии, Вьетнама, Монголии, Шри-Ланки и других.
В мероприятии поучаствовали и профессионалы. Например, за команды выступили россиянка Нина Пегова и Канат Курбаналиев из Узбекистана. В итоге матч закончился со счетом 11,5:6,5 в пользу сборной России.
После встречи начались соревнования по керлингольфу. В состязании сошлись восемь олимпийских чемпионов и призеров разных лет.
«Первое место в турнире заняла команда наших титулованных синхронисток Марии Киселевой и Натальи Ищенко, у которых на двоих сразу восемь золотых олимпийских медалей», — уточнили организаторы.
Спонсорами мероприятия стали Vnukovo Country Club, Vnukovo Outlet Village, Novaya Riga Outlet Village и другие. Генеральным партнером фестиваля выступило ОАО «РЖД». Он прошел при поддержке российских министерств, партнерами стали «Яндекс», Yandex Ultima Go, S8 Capital, Sima-Land, «Аскона» и другие.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Реклама
Реклама