Подмосковье 17 мая 2023, 08:25 Турнир по футболу среди сотрудников 6 городских предприятий стартовал в Химках

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Турнир по футболу 8Х8 среди сотрудников городских предприятий стартовал в Химках. Кубок футбольного клуба «Химки» разыграют среди шести команд.

Участие в турнире примут команды предприятий «Шереметьево Безопасность», «ИТИС», «Латунинг», «Аэромар», НПО «Лавочкина» и «Корона Фуд».

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По словам представителей футбольного клуба «Химки», игры пройдут по круговой системе: каждая команда проведет по одному матчу друг с другом. Кубок получит команда, набравшая наибольшее количество очков по итогам всех туров. Отдельно отметят лучшего игрока, бомбардира и вратаря.

Турнир проходит на базе спортивного комплекса «Новые Химки». Он организован при поддержке футбольного клуба «Химки», управления по физической культуре и спорту, а также управления по промышленности и инвестициям администрации Химок.

Ближайшие игры пройдут 23 мая в 21:30 между командами «АЭРОМАР» и «Корона Фуд»; 25 мая в 20:00 между НПО «Лавочкина» и «Латунинг»; 26 мая в 21:30между «Шереметьево Безопасность» и «ИТИС». Финал и торжественное награждение состоятся 10 июня.

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