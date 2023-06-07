Подмосковье 07 июня 2023, 17:53 Турнир по футболу среди детских команд провели в Мытищах

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На стадионе в Мытищах прошли соревнования по футболу. Победители домашнего турнира смогут представлять город на подмосковных соревнованиях.

«Матч состоится в любую погоду» — для футбольных игроков фраза уже привычная. Под ливень и крики болельщиков на поле сразились пять команд: ребята из спортивной школы «ЦДЮС», академии Дмитрия Аленичева и дворовые сборные. Все они боролись за выход на «Кубок губернатора».

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«Мы боремся не только за себя или за свою команду. Мы боремся за командное первенство города. У нас сильные команды по всем видам спорта, поэтому я хочу вам пожелать только удачи. Пусть победит сильнейший!» — напутствовал юных футболистов заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту Мытищ Юрий Гончаров.

Многие игроки занимаются футболом уже не один год. Например, Ивану Бутенко только 12, но в подобных соревнованиях он участвует уже в шестой раз.

Впереди у игроков решающий этап футбольного турнира на «Кубок губернатора».

Школьные стадионы Подмосковья открыли для занятий спортом жителям городских округов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что раньше эти спортивные объекты простаивали, а поэтому власти региона договорились с руководителями учебных заведений, и туда начали пускать людей.