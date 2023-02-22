Подмосковье 22 февраля 2023, 15:56 Турнир по футболу с участием команд из ЛНР и ДНР прошел в Раменском

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Молодежный турнир по футболу прошел в Раменском. Среди участников — команды из Подмосковья, Донецкой и Луганской народных республик.

Соревнования в спортивном комплексе «Борисоглебский» провели под девизом «Мы вместе — Россия». Играли юные футболисты, которым исполнилось по 14-15 лет. Противостояние команд чувствовалось с первых минут матча, никто не хотел уступать соперникам.

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Тренировки у команды «Шахтер Донбасса» возобновились не так давно. Трудная ситуация в республике на год парализовала спорт. Однако команды ЛНР и ДНР показали неплохие результаты.

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На счету команды из Луганска две победы — раменская «Эспаньола» уступила со счетом 3:1, а «Сатурн-Прогресс» со счетом 7:0. Спортсмены из Донецкой Народной Республики также успешно завершили два матча.

Победителя первого дня соревнований определили по серии пенальти. Им стала команда «Футбольной школы детей и молодежи» из Луганска.

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