Подмосковье 22 ноября 2023, 16:31 Турнир по фехтованию в Химках собрал более 200 спортсменов Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Открытый турнир Московской области по фехтованию прошел на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» в Химках. Участие у нем приняли свыше 200 спортсменов из разных регионов России. Юноши и девушки боролись за призы российской двукратной чемпионки Олимпийских игр Яны Егорян.

Победителями соревнований стали воспитанники московского городского физкультурно-спортивного объединения Екатерина Медведева и Тимофей Дожидаев. Третье место среди девушек разделили Юлия Щербакова из Химок и Кира Колосова из Ульяновска. Бронзовые награды среди юношей получили Илья Росоловский из Москвы и Владислав Стародубцев из Химок.

Реклама

«Горжусь нашими спортсменами! От всей души поздравляю ребят с их достижениями! Проведение подобных соревнований позволяет популяризировать спорт среди молодого поколения», — сказал депутат муниципального совета Алексей Федоров.

Ранее спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию в Химках вошла в топ лучших учреждений Московской области. Воспитанники организации достигли высокого уровня подготовки по итогам прошлого года.

Спортсмены из городского округа становятся призерами первенств России, Европы и мира, Олимпийских игр и различных международных турниров. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что при поддержке главы Дмитрия Волошина в Химках регулярно проводят спортивные мероприятия, а также любительские и профессиональные состязания.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».