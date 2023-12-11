Подмосковье 11 декабря 2023, 17:33 Турнир по единоборствам в формате телемоста прошел в Люберцах Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Уникальные соревнования по единоборствам прошли в Люберцах 9 декабря. Там состоялся турнир в формате телемоста, который объединил свыше 4,5 тысячи человек из 15 городов России.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, соревнования приурочили ко Дню Героев Отечества и посвятили участникам СВО. Во дворце спорта «Триумф» в Люберцах собрались более 250 представителей различных единоборств. На протяжении турнира в формате телемоста поддерживалась связь с Ростовом-на-Дону, Владивостоком, Хабаровском, Улан-Удэ, Вельском, Воронежем и другими городами. По словам организатора соревнований, директора спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Ильи Шадрикова, мероприятие в таком формате проводят второй год подряд.

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«Сначала это была акция „Быть здоровым — это модно“, сейчас появилась идея сплотить все федерации и сделать что-то в честь Дня героев Отечества. Мы ориентировались на подрастающее поколение и планировали собрать как можно больше детей из разных регионов. Спасибо всем руководителям федераций, которые откликнулись на наш призыв», — сказал он.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Подмосковье прошли соревнования по рукопашному бою, а также мастер-классы и выступления профессиональных спортсменов, ветеранов и общественных деятелей. Участники поучаствовали в занятиях по довоенной подготовке, плетению маскировочных сетей, сборке автомата и многому другому, а также написали письма для бойцов СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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