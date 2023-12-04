Подмосковье 04 декабря 2023, 09:39 Турнир по единоборствам «Герои Отечества» пройдет в Люберцах 9 декабря Unsplash

Читать 360tv в

Дворец спорта «Триумф» в Люберцах примет межрегиональный турнир по единоборствам «Герои Отечества». Мероприятие, посвященное участникам СВО, пройдет одновременно в 15 городах России.

Спортивно-патриотический клуб «Ярополк» проведет турнир при поддержке Минспорта России. Соревнования пройдут по олимпийским видам спорта: тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, а также по рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и самбо. Участие примут спортсмены от 12 до 21 года.

Реклама

Турнир «Герои России» пройдет на территории 15 регионов России, включая Приморский край, Республику Крым, Республику Бурятию, Хабаровский край и другие. Все мероприятия объединит телемост. Трансляция позволит увидеть многообразие видов единоборств, навыки и умения талантливых юных спортсменов, раскрыть тему героизма в России и услышать истории подвигов участников СВО.

Подмосковье впервые получило премию «Регион России» как лучший спортивный субъект РФ. Церемония награждения победителей прошла в Кремле, о чем сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».