Подмосковье 02 мая 2023, 21:00 Турнир по дзюдо прошел в Лобне

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Турнир по дзюдо среди юношей «Мемориал братьев Улюшкиных» прошел в Лобне. Участие в соревнованиях приняли более 100 спортсменов.

Турнир прошел в округе в 11-й раз. Соревнования проходят ежегодно в память о пяти сыновьях Василия и Екатерины Улюшкиных. Парни ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны и отдали свои жизни, защищая Родину.

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«Мы вспоминаем подвиг наших земляков, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Турнир стал славной, доброй спортивной традицией. Это неотъемлемая часть жизни нашего города», — сказал глава городского округа Лобня Игорь Демешко.

В церемонии открытия турнира принял участие легендарный российский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне-2012, трехкратный чемпион мира, многократный чемпион Европы и России Александр Михайлин.

«На мой взгляд, общение непосредственно с детьми — оставить им автограф, сфотографироваться — это гораздо более приятно для подрастающего поколения, чем когда они просто увидят тебя по телевизору. Другое дело — здесь. Они пропитаются духом победы. <…> И, возможно, тот результат, который сегодня будет, будет еще лучше», — отметил Александр.

Соревнования проходили на трех татами одновременно. Дворец спорта «Лобня» едва вместил всех желающих понаблюдать за поединками.

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