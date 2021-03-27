Турнир по дзюдо прошел в Котельниках

Более 300 юных спортсменов сошлись на татами в рамках турнира в Котельниках. Дети приехали из разных городов Подмосковья, а также из Великого Новгорода, Калуги, Липецка.

За несколько минут до схваток каждый спортсмен отрабатывал приемы и разминался. Тренеры давали последние наставления.

«Начнем с того, что вначале должна пройти отличная разминка для спортсменов, чтобы они были подготовлены, размяты, чтобы не было травм. И потом, конечно же, сопутствующие слова, настрой, мотивация для детей, чтобы была искра в глазах и борьба, конечно же», — объяснил тренер по дзюдо Илья Он.

Для победы надо максимально использовать технический арсенал, который у начинающих дзюдоистов пока не так богат. Выполнил один удачный прием — и обошел соперника по баллам.

«Соперник попался такой сильный, и с ним было очень тяжело бороться. Я бросил его, но оценку не дали. Я сделал ему удержание, и мне дали один балл. Потом я атаковал, вышло время, и я выиграл», — вспомнил детали боя участник Ярослав Паршуков.

На турнир приехали более 300 спортсменов в возрасте от восьми до 13 лет. Они представляли Люберцы, Раменское, Дзержинск и другие города Московской области, а также Великий Новгород, Калугу, Липецк, Тверь и Тулу. В итоге собралось более 50 команд.

«Соревнований проходило очень мало, даже тренировки не посещались. Все соскучились по детям. Дети соскучились по соревнованиям, по турнирам, потому что если человек постоянно занимается этим видом спорта, его постоянно тянет к этому», — рассказал президент Федерации самбо и дзюдо в городском округе Котельники Дмитрий Печенин.

Это был первый открытый турнир по дзюдо на призы Федерации самбо и дзюдо городского округа. Соревнования организовали при поддержке администрации Котельников.

«Я всегда поддерживал спорт и всегда буду поддерживать. И, конечно же, самбо и дзюдо очень развиваются в Котельниках. И мы будем его поддерживать. Ну и другие виды спорта тоже: футбол, баскетбол, волейбол. Поддерживать будем любые начинания. Также у нас есть в планах строительство ледового дворца, где мы хотим сделать ДЮСШ по хоккею», — заявил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

По мнению организаторов турнира, с каждым годом мастерство юных дзюдоистов только повышается.