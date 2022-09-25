Турнир по дзюдо памяти героя Беслана прошел в Серпухове | 360°

Подмосковье 25 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

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Viber Турнир по дзюдо памяти героя Беслана прошел в Серпухове

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Ко Дню города глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко открыл «Кубок Серпуховского Кремля по дзюдо памяти Романа Катасонова». Мероприятие проходит в городе с 2005 года.

География и число участников турнира «Кубок Серпуховского Кремля по дзюдо памяти Романа Катасонова» расширяется год от года. В этот раз в Серпухов приехали участники из 30 российских регионов, в том числе команды из ДНР и ЛНР. Более 340 юных борцов сражаются на татами, показывая силу, отвагу и стремление победе.

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Роман Катасонов, отдал свою жизнь при спасении детей в захваченной террористами школе Беслана. В Серпухове в память о герое открыли новую школу и назвали в его честь улицу.

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«Мы очень любим спорт. Мы очень любим детей. Мы хотим, чтобы это был праздник для них, поэтому стараемся так сделать, чтобы они запомнили это», — отметил председатель федерации дзюдо и самбо городского округа Серпухов Михаил Шульга.

В день проведения турнира, как дань уважения герою и в знак благодарности, к мемориалу Черный тюльпан возложили цветы.

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