Подмосковье 19 апреля 2024, 21:22 Турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных» пройдет в Лобне Unsplash

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Во Дворце спорта «Лобня» состоится XII турнир по дзюдо «Мемориал братьев Улюшкиных». Его приурочат к победе в Великой Отечественной войне.

Организатором соревнований выступает клуб дзюдо «БрандКом-Мастерс» при поддержке администрации города, комитета по физической культуре и спорту, а также Лобненского фонда развития спорта и БрандКом Групп.

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Турнир пройдет 27 апреля, а начало запланировано на 11:00.

Напомним, Дворец спорта «Лобня» находится на улице Ленина, 65.

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