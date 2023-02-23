Подмосковье 23 февраля 2023, 21:26 Турнир по дзюдо ко Дню защитника Отечества состоялся в Дзержинском

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Турнир по дзюдо «Один за всех, все за одного» памяти Героя Социалистического Труда Бориса Громцева прошел в Дзержинском округе. Мероприятие приурочили ко Дню защитника Отечества.

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В соревнованиях поучаствовали спортсмены 2011–2012 годов рождения из Дзержинского, Лобни, Люберец, Коломны и Богородского.

«Мы посвящаем эти соревнования памяти Бориса Громцева, который родился 23 февраля», — заявила замдиректора спортшколы Диана Батурина.

Перед началом заслуженный тренер России и старший тренер СШОР «Союз» Александр Волос пожелал участникам успехов. Борьба проходила на двух татами по правилам дзюдо для юношей до 13 лет.

«Результат каждого спортсмена влияет на командный. Количество спортсменов в команде строго регламентировано», — рассказал о правилах главный судья мероприятия Виктор Худяков.

В итоге лучшими стали спортсмены из команду «Союз», вторыми — из Лобни, а третьими — из Коломны.

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