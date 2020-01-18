Дисциплина и борьба за результат. Турнир по дзюдо для школьников прошел в Одинцове

В Подмосковье прошел первый турнир Европейской школьной лиги дзюдо. Соревнования стали первыми в России.

Европейская школьная лига дзюдо в России прошла впервые. Перед началом соревнований — обязательная разминка, которая не просто помогает участникам разогреться, но и оценивается как один из этапов турнира.

Европейская лига дзюдо — это особый формат соревнований. Здесь выступают командами: школы выходят стенка на стенку. На соревнования обязательно приходят и болельщики — родители, учителя, директора и тренер.

Источник фото: телеканал «360»

Тренер сборной по дзюдо гимназии имени Примакова Руслан Гасанов считает, что победа — это всегда 99% работы тренера и только 1% старания самого спортсмена. «Все зависит от тренера. Если он может мотивировать, обучить и системно подойти, будет высокий результат. От спортсмена только требуется старание. Если он будет стараться, выкладываться на 100% — будет результат», — отметил он.

Сначала команды должны показать уровень физической подготовки. Ребята тянут канаты и залезают по нему наперегонки.

Пока в школьной лиге дзюдо только четыре подмосковные школы, это всего восемь команд. По словам организаторов, этот турнир стал первым шагом к тому, чтобы дзюдо стало если не школьным предметом, как шахматы, то хотя бы факультативом, доступным каждому.

Источник фото: телеканал «360»

Нынешние участники лиги занимаются по три раза в неделю. Это чуть меньше, чем ученики школ олимпийского резерва.

«Нам надо, чтобы как можно больше мальчишек и девчонок, которые учатся в наших образовательных школах, занимались спортом. Наши дети умеют падать, они координированы, дисциплинированы, что важно еще, мы с первых шагов на татами учим их уважать окружающих», — сказал Сергей Соловейчук, вице-президент Федерации дзюдо России, глава Европейского союза дзюдо.