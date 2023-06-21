Подмосковье 21 июня 2023, 11:24 Турнир по дворовому баскетболу прошел в Солнечногорске

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Турнир по дворовому баскетболу «Вверх» прошел в Солнечногорске. На спортивной площадке гимназии № 6 встретили 13 команд.

Турнир организовали специалисты молодежного центра «Возрождение» и молодогвардейцы Солнечногорска. Участие в соревнованиях приняли игроки в возрасте от 14 до 35 лет.

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Победителем турнира стала команда «Кудряшки Сью», 2-е место выиграла команда «ФСК Родина», а 3-е место заняла команда «HBL». Ребята получили почетные грамоты и фирменный мерч от молодежного центра «Возрождение».

«Игры по баскетболу были захватывающими. Ребята самоотверженно сражались за каждый мяч», — отметил директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов.

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