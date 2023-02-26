Подмосковье 26 февраля 2023, 17:58 Турнир по боксу прошел в Можайске

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Турнир по боксу состоялся во дворце спорта «Багратион» в Можайске. На ринг вышли 96 участников со всей Московской области.

Один из спортсменов Илья Любарщук начал заниматься боксом в родном поселке Гидроузел, а три года назад начал ходить в школу Можайска.

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«Благодаря боксу я вырос морально и духовно, подтянулась дисциплина, поэтому легче и в школе знания получать, и по жизни двигаться к цели. Я буду дальше тренироваться и побеждать», — сообщил Илья Любарщук.

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Одним из организаторов турнира стал руководитель можайского боксерского клуба «Эвентус» Алексей Калалб.

«Я и сам занимался у тренера Олега Николаевича, я знаю, как важно для ребят быть уверенными в своих силах и тренироваться в лучших условиях», — заявил Алексей Калалб.

Турнир стал тренировочной площадкой перед первенством Московской области. Соревнования запланированы на 1 марта.

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