11 декабря 2023, 10:25
Турнир по бильярду среди инвалидов прошел в Мытищах
Турнир по бильярдному спорту среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Мытищах. Участники разыграли Кубок Общественной палаты округа.
Соревнования организовала комиссия по физической культуре и спорту администрации Мытищ. Запись участников на этот турнир закрылась буквально за считанные часы. Представители общественных организаций инвалидов схлестнулись за зеленым сукном, чтобы продемонстрировать мастерство и определить лучшего.
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По итогам турнира всех участников наградили памятными дипломами, а победителей и призеров кубками. Такие соревнования планируют проводить ежегодно.
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