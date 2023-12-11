Подмосковье 11 декабря 2023, 10:25 Турнир по бильярду среди инвалидов прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Турнир по бильярдному спорту среди людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Мытищах. Участники разыграли Кубок Общественной палаты округа.

Соревнования организовала комиссия по физической культуре и спорту администрации Мытищ. Запись участников на этот турнир закрылась буквально за считанные часы. Представители общественных организаций инвалидов схлестнулись за зеленым сукном, чтобы продемонстрировать мастерство и определить лучшего.

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По итогам турнира всех участников наградили памятными дипломами, а победителей и призеров кубками. Такие соревнования планируют проводить ежегодно.

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