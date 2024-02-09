Подмосковье 09 февраля 2024, 14:58 Турнир по баскетболу памяти Владимира Астахова прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Восьмой ежегодный турнир по баскетболу памяти тренера Владимира Астахова завершился в Мытищах. За победу боролись восемь команд, в составе которых были юноши и девушки 2012 года рождения.

Соревнования проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Мытищах. В течение трех дней юные спортсмены боролись за звание лучшей команды и лучшего игрока турнира.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Первое место заняла команда из московской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо», второе — у парей из спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из Мытищ. Бронзу забрали спортсмены столичной спортивной школы олимпийского резерва «Гольяново».

В зачете среди девушек лучшими стали спортсменки из «Гольяново», вторую ступень пьедестала заняли участницы из спортшколы Красногорска. Тройку лидеров замкнула команда спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу из Мытищ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».