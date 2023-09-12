Подмосковье 12 сентября 2023, 18:54 Турнир по баскетболу памяти капитана клуба «Химки» пройдет с 17 по 19 сентября Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Турнир по баскетболу памяти капитана клуба «Химки» Александра Петренко пройдет в Химках с 17 по 19 сентября. Среди участников — клуб «Динамо» из Владивостока, «Тамбов», «Новосибирск» и «Химки».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Первые матчи состоятся 17 сентября. Баскетбольный клуб «Химки» встретится с «Тамбовом», а после «Новосибирск» сразится с «Динамо».

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Матчи между «Динамо» и «Тамбовом», а также «Химками» и «Новосибирском» состоятся 18 сентября. В последний день турнира пройдут матчи между командами «Тамбов» и «Новосибирск», а «Химки» сыграют против «Динамо».

«Уже длительное время я являюсь попечителем совета баскетбольного клуба „Химки“. Всегда поддерживаю и болею за нашу команду. Химкинские спортсмены регулярно подтверждают звание спортивной столицы Подмосковья своими победами и участием в крупных соревнованиях», — сказал заместитель председателя Совета депутатов Александр Дряннов.

Впервые турнир прошел в 2007 году, в первую годовщину смерти Александра Петренко. Капитан команды погиб в автокатастрофе.

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