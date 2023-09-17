Подмосковье 17 сентября 2023, 16:40 Турнир по баскетболу памяти Александра Петренко стартовал в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках стартовал баскетбольный турнир памяти капитана местного клуба Александра Петренко. За победу борются четыре команды Суперлиги — «Химки», «Динамо» из Владивостока, «Новосибирск» и «Тамбов». Соревнования являются важным этапом подготовки к новому сезону.

Турнир пройдет до 19 сентября, все команды сыграют друг с другом по одному матчу. Вход для зрителей на все встречи свободный.

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Баскетболист Александр Петренко известен по выступлениям в ЦСК ВВС (Самара), «Арсенал» (Тула), «Уникс» (Казань), ЦСКА (Москва), «Химки», а также в сборной России. Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года вместе с супругой, тещей и тестем. В живых осталась только дочь Александра, которая ежегодно посещает турниры памяти отца.

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