17 сентября 2023, 16:40
Турнир по баскетболу памяти Александра Петренко стартовал в Химках
В Химках стартовал баскетбольный турнир памяти капитана местного клуба Александра Петренко. За победу борются четыре команды Суперлиги — «Химки», «Динамо» из Владивостока, «Новосибирск» и «Тамбов». Соревнования являются важным этапом подготовки к новому сезону.
Турнир пройдет до 19 сентября, все команды сыграют друг с другом по одному матчу. Вход для зрителей на все встречи свободный.
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Баскетболист Александр Петренко известен по выступлениям в ЦСК ВВС (Самара), «Арсенал» (Тула), «Уникс» (Казань), ЦСКА (Москва), «Химки», а также в сборной России. Спортсмен трагически погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года вместе с супругой, тещей и тестем. В живых осталась только дочь Александра, которая ежегодно посещает турниры памяти отца.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Химки
Баскетбол
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