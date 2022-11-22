Подмосковье 22 ноября 2022, 09:20 Турнир по армрестлингу в Солнечногорске собрал участников из семи регионов России

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Ежемесячный турнир по армрестлингу «Вершина» провели в Солнечногорске. Здесь сошлись 10 сильнейших спортсменов из семи регионов России. Предыдущие этапы турнира прошли в Москве, Екатеринбурге, Казани и Санкт-Петербурге.

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Организаторы месяц готовились к этому событию, ведь турнир транслировал один из спортивных каналов. По периметру зала было установлено несколько телевизионных камер. Чтобы уложиться в двухчасовую трансляцию, поединки спортсменов проходили в жестком тайминге.

Для каждой пары спортсменов прошло пять поединков. Это значит, что у каждого было по пять шансов продемонстрировать свое мастерство.

Среди участников турнира были две девушки. Их противостояние было самым эмоциональным. Мастер спорта, победительница первенств России, призер первенств Европы и мира Анастасия Щукина уступила в поединке чемпионке России и победительнице международных соревнований Оксане Хортиевой.

Организаторы турнира планируют вернуться в Солнечногорск, чтобы провести здесь чемпионат России по армрестлингу.

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