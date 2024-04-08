Подмосковье 08 апреля 2024, 14:16 Турнир по армейскому рукопашному бою прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах прошел ежегодный турнир-фестиваль по армейскому рукопашному бою. На нем собрались единоборцы разных возрастов из Москвы, Московской, Калужской и Брянской областей.

Всего с соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Директор благотворительного фонда «Развитие общественно значимых инициатив» Андрей Гришин отметил, что турнир важен не только для спортивного развития, но и для патриотического воспитания молодежи.

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Он подчеркнул, что ранее состоялся турнир-фестиваль «Время героев выбрало нас», посвященный героям спецоперации. Следующее мероприятие серии пройдет в сентябре.

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