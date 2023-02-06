Подмосковье 06 февраля 2023, 10:49 Турнир по алтимат фрисби прошел в Пущине в выходные

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Команды из европейских городов России и Сахалина приняли участие в турнире по алтимат фрисби в Пущине 4 и 5 февраля. Лучший результат показали спортсмены из Москвы и Нижнего Новгорода.

Первое место турнира заняла команда SouthWest из Москвы, на второй ступени пьедестала оказалась «Банши» из Нижнего Новгорода, а на третьей — сборная России. Спортсменки Пущина заняли 10-е место.

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«Мне нравится бесконтактный характер игры и доброжелательные отношения внутри команды и между соперниками. Алтимат фрисби развивается через энтузиазм самих спортсменов и не без помощи государства», — поделилась представительница команды Salmon de Iceland Ольга Пальцева.

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Следующий турнир по зальному алтимату пройдет с 24 по 26 февраля в Великом Новгороде.

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