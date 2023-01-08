Подмосковье 08 января 2023, 16:34 Турнир по адаптивному хоккею для детей с особенностями развития прошел в Красногорске

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В Красногорске провели турнир по специальному хоккею для детей с ментальными особенностями. На льду встретились команда «Ак Барс» из Казани и московская команда «Йети», рассказали в пресс-службе администрации округа.

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Команда «Йети» существует три года и стала первой сборной в России для особенных ребят. Это дети с синдромом Дауна, аутизмом и болезнями неврологического свойства.

Хоккей для особенных детей тоже имеет правила, но они более упрощенные.

«У нас хоккей не про спорт, а про дружбу. В этой игре нет победителей, здесь не считают голы, не объявляется результат. Наши ребята здесь, помимо азов хоккея, учатся уважению к партнеру — никогда не обидят малышей и девочек — в команде, помимо ребят, играют две девочки»», — рассказала куратор команды «Йети» Анастасия Ворожейкина.

С гостями из Казани «Йети» встретились уже второй раз, первая игра прошла в апреле 2022 года на фестивале адаптивного хоккея в Сочи. В конце матча ребят наградили медалями, а также вручили им сертификаты участников и памятные призы.

Ранее сообщалось, что детская рождественская литургия прошла в Одинцове.

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