Турнир памяти по дзюдо провели в Балашихе. Он объединил 300 ребят со всей страны

Шестой кубок по дзюдо спортивного клуба «Патриот» прошел в Балашихе. Он посвящен памяти офицера группы «Альфа» Василия Денисова — друга и наставника клуба. На татами вышли спортсмены в возрасте от восьми до 12 лет из разных регионов страны.

На четырех татами в Балашихе встретились около 300 спортсменов. Они приехали из Ивантеевки, Владимира, Иванова, Дагестана.

Источник фото: телеканал «360»

«Соперники с каждым годом у нас приезжают из разных регионов все сильнее и сильнее. Турнир с каждым годом обороты набирает. Команда Северо-Кавказского федерального округа сильнейший состав принесла, потом Ивановская область — очень сильный состав», — отметил Идрис Кариев, тренер по дзюдо организации «Патриот».

Турнир носит имя Василия Денисова, офицера группы «Альфа» и настоящего друга «Патриота». Он долгие года сопровождал ребят на выездных сборах, делился с ними жизненным опытом и навыками.

Источник фото: телеканал «360»

«Любого из них спроси — у них осталась именно память, именно то, что он им дал, кроме спорта, кроме всего, именно патриотика, любовь к Родине, уважение к старшим», — добавил Владимир Сальковский, председатель организации «Патриот».

Несмотря на усталость, мальчишки бились до конца. На пьедестал вышли сильнейшие. 10 первых мест мест в разных весовых категориях — у воспитанников «Патриота».

Источник фото: телеканал «360»

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Следующий турнир памяти Василия Денисова пройдет осенью 2020 года.