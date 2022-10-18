Турнир между боксерами ДНР и Подмосковья прошел в Электростали | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 23:26 Турнир между боксерами ДНР и Подмосковья прошел в Электростали

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В ледовом дворце «Кристалл» Электростали прошел боксерский турнир. Изначально турнир задумывался как международный, но состоялся тогда, когда Донецкая народная республика стала регионом России.

Соревновались 32 участника в разных весовых категориях. Каждый спортсмен готовился к тому, чтобы победить соперника, но за пределами ринга все боксеры общаются, как друзья. Спортсмены обнимаются и поздравляют друг друга с победами.

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Турнир с участием спортсменов ДНР и ЛНР в Электростали обещают сделать традиционным. В этом году на соревнования приехали боксеры из ДНР, а в следующем году здесь ожидают боксеров из Луганска.

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«Считаю, что такие мероприятия масштабного уровня, красивые и яркие необходимо проводить. Это обьединяет, воспитывает патриотизм, это популяризирует такой вид спорта, как бокс. Бокс обьединяет, мы за мир, за свободу и за великую Россию», — сказала член совета депутатов городского округа Электросталь Ольга Макеева.