Подмосковье 12 апреля 2023, 11:48 Турнир «Кубок футбольных мам» пройдет в Подмосковье весной Фото: Сообщество "Футбольные мамы"

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Серия турниров «Кубок футбольных мам» пройдет в Подмосковье этой весной. Первый матч пройдет в Реутове 29 апреля — на нем сразятся команды активных жительниц округа.

Серия турниров объединит мам футболистов и всех неравнодушных к спорту женщин. Как рассказали в Минспорте, в соревнованиях примут участие 16 команд, которые проведут минимум по пять игр. В ходе турниров пройдет групповой этап, а также серия матчей плей-офф. По итогам будут разыграны золотой и серебряный кубки.

Матчи также пройдут в Подольске и Красногорске. Зарегистрироваться можно на сайте проекта. Расписание игр доступно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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