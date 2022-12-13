Подмосковье 13 декабря 2022, 18:25 Турнир юнармейских отрядов по стрельбе из арбалета прошел в Солнечногорске

Читать 360tv в

Открытый турнир собрал любителей стрельбы из арбалетов в Солнечногорске. Среди участников воспитанники «Юнармии», кадетских корпусов и других военно-патриотических организаций.

Делить стрелков по возрасту на стали. Ребята от 12 до 18 лет соревновались вместе в категориях: юноши, девушки и командный зачет.

Реклама

«Открытый турнир среди юнармейцев <…> приурочен к 81-й годовщине начала контрнаступления в битве под Москвой. Московскую область сегодня представляют два округа — это наш округ и Ленинский район», — рассказал руководитель солнечногорского штаба ВВПОД «Юнармия» Александр Сорокин.

Реклама

Каждому участнику предстояло выполнить 10 выстрелов на расстоянии 10 метров. Чтобы прицелиться, настроиться и поразить мишень у ребят была всего минута. И если у команд на этом испытания заканчивались, то в личном зачете лучшим стрелкам первого этапа предстояло выстрелить еще 40 раз.

Турнир юнармейских отрядов по стрельбе из арбалета проходит только второй год, но активно набирает обороты. Если в прошлом году на него заявились всего 15 участников, то в этом — уже 33. Организаторы уверены, событие станет прекрасной традицией и продолжит собирать спортсменов со всего региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».