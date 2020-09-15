Подмосковье выберет лучшую организацию туристской индустрии

В Подмосковье начали принимать заявки на участие в конкурсе на звание «Лучшая организация туристской индустрии в Московской области». Победитель получит приз от губернатора, сообщается на сайте регионального комитета по туризму.

«Конкурс проводится среди организаций туристской индустрии региона в целях повышения качества обслуживания туристов, продвижения регионального туристского продукта и формирования благоприятного имиджа предприятий туриндустрии Подмосковья», — отмечает ведомство.

Заявку можно будет подать до 30 сентября. Их принимает сам комитет. В октябре планируется провести очную защиту презентаций, в которых туристические компании расскажут о деятельности своей организации.

В конкурсе несколько номинаций: «Загородная гостиница года» и «Городская гостиница года» в разных категориях, «Мини-отель года», «Эко-отель года», «SPA-отель года», «Горнолыжный отель года», «Бизнес-отель года», «Пансионат (дом отдыха) года», «Хостел года», «Кемпинг (глэмпинг) года», «Туроператор года» и «Турагент года».