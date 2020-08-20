Туристско-информационный центр появился в Серпухове. Там помогут найти гостиницу и составить маршрут

В сентябре в Серпухове откроют туристско-информационный центр. Он поможет гостям и жителям округа составить маршрут путешествия, найти гостиницу, место для обеда. Сотрудники центра расскажут о самых интересных музеях, выставках и местах Серпухова.

Туристско-информационный центр расположен на Привокзальной площади Серпухова. С сентября он ждет в гости всех, кто хочет поближе познакомиться с городом.

«Мы открываем туристско-информационный центр для людей, которые приехали в Серпухов, чтобы сориентировать их. У нас будет целый комплекс услуг. Человек может прийти к нам и найти себе гостиницу, может вызвать себе такси, узнать больше о музеях, монастырях и парках», — рассказал Андрей Святченко, предприниматель из Серпухова.

Центр показали губернатору Андрею Воробьеву во время рабочей поездки. Глава региона оценил идею. Он отметил, что очень важно встречать туристов, рассказывать им о том, где можно остановиться и что посмотреть.

В центре также можно взять карту города и купить сувениры на память. Все гости смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Помещение сделают максимально комфортным, чтобы посетители чувствовали себя как дома. На случай, если туристу нужно подождать свой рейс или такси, в центре можно посидеть, попить чай или кофе, познакомиться поближе с городом, почитать путеводители и попробовать традиционное местное угощение — серпец.

Центр будет работать каждый день. Гостей здесь ждут с 7:00 до 21:00.