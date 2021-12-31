Туристическое Подмосковье откроют гостям «Outlet Village Белая Дача» в новогодние каникулы

Взрослых и детей пригласили посетить в новогодние каникулы аутлет-центр «Outlet Village Белая Дача», где с 3 по 8 января пройдет тревел-акция в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Об этом сообщили в комитете по туризму Московской области.

Акцию проведут на двух площадках аутлета — в зоне инфодеск и детской зоне. Локации наполнят ярким развлекательным контентом. Гостей ждут творческие мастер-классы, которые будут интересны как детям, так и их родителям.

Туристические программы представят пять подмосковных округов: Волоколамск, Серпухов, Мытищи, Балашиха и Дмитров.

Волоколамск представит программу 3 января, с 11:00 до 14:00. Покажут мастер-класс по созданию куклы, проведут выставку. А ростовые куклы Деда Мороза и зайца будут развлекать детей.

Программа Серпухова пройдет 5 января, с 11:00 до 14:00. Состоится викторина с розыгрышем открыток, сувениров, мерча, сертификатов в музей. В зоне инфодеск состоится мастер-класс по оригами, а в детской комнате будут ростовые куклы зубров. В тот же день, с 14:00 до 17:00, свою программу представит Балашиха: пройдет мастер-класс «Правополушарное рисование».

Дмитров 8 января, с 11:00 до 14:00, разыграет ски-пассы от горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Розыгрыш пройдет на главном входе. Еще состоится мастер-класс «Роспись по прянику», в детской зоне — ростовая кукла белого мишки и скоморохи. Затем, с 14:00 до 17:00, — Мытищи, мастер-класс «Роспись жостовских подносов», а также продажа сувениров.

Напротив главного входа в аутлет установили арт-объект «Я люблю Подмосковье», чтобы привлечь внимание к проекту «Зима в Подмосковье» и напомнить всем, кто приезжает за классным шоппингом, что есть не менее увлекательный туризм и он совсем рядом.

Все гости, посетившие «Outlet Village Белая Дача» в рамках акции, смогут поучаствовать в конкурсе «Я люблю Подмосковье» в Instagram-аккаунте Visitmo.ru. Старт конкурса — уже 1 января, имена победителей объявят ровно через месяц, 1 февраля. Среди участников разыграют призы от комитета по туризму Московской области и «Outlet Village Белая Дача». Главным везунчикам достанутся супер-призы: отдых на двоих в отеле или на горнолыжном курорте Подмосковья. Также разыграют яркий мерч. Все, что потребуется для участия, — сфотографироваться около арт-объекта, оставить один комментарий под постом и отметить трех друзей.

«Outlet Village Белая Дача» располагается в Котельниках по адресу Новорязанское шоссе, дом 8. Приезжайте не только за покупками, но и за яркими впечатлениями от туристического Подмосковья!