Выпить кофе и выбрать маршрут для путешествия. Туристическое ноу-хау создали в Волоколамске

Туристический информационный центр «История места. Волоколамск» создали в Подмосковье. Это пространство с кофейней и возможностью выбрать маршрут будущего путешествия. Здесь продают сертификаты на посещение достопримечательностей и информируют гостей.

Это место еще называют центром гостеприимства. Посмотреть на результат реализации частного проекта сюда приехал губернатор Андрей Воробьев. Разработку ему презентовал Федор Степанов — один из авторов идеи и предприниматель.

Мы даем здесь явки-пароли, являясь входной точкой. Дальше решает турист. Либо он, взяв путеводитель, путешествует самостоятельно, либо может выбрать экскурсию — групповую или индивидуальную Федор Степанов.

Центр «История места. Волоколамск» — партнер многих объектов туризма. Здесь гостям помогут даже организовать транспорт для перемещения к нужному месту.

Реализовать идею позволила программа развития подмосковных муниципалитетов «Территория роста». Активисты Волоколамска условно разделили округ на пять частей. Среди них, например, паломническая и военно-патриотическая.

Наша задача сейчас — сферу услуг наращивать. В этом потенциал. Особенно в малых городах. И поэтому мы акцент делаем на благоустройство, гостиницы. Специальная программа есть, и мы ищем инвесторов Андрей Воробьев.

Так, в 2018 году победителем программы губернатора стал проект по развитию округа «Агротуристический экополис». Его цель — подготовить местную гастрономическую провинцию по примеру французского Прованса. Проект курировал Федор Степанов.

В результате такой программы появилось большое общественное движение включиволоколамск.рф, которое под идеей развития территории объединило более пяти тысяч человек.

Ранее губернатор сказал, что сегодня большое внимание уделяют внутреннему туризму. Он подчеркнул: крайне важно поддержать отрасль.

Для туристов в Подмосковье работает портал welcome.mosreg.ru, на котором собраны лучшие места и активности региона.