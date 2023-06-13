Подмосковье 13 июня 2023, 05:20 Туристический слет прошел в Наро-Фоминске в 39-й раз

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В Наро-Фоминске завершился туристический слет НФГО, посвященный Дню России. Он прошел в округе уже в 39-й раз. Первое место в состязании заняла команда «Кантемировец».

Капитан команды «Кантемировец» — потомственный турслетовец Юлия Муркина. Отец Юлии — идейный вдохновитель и капитан многократного победителя турслета команды «Звезда», Александр Муркин впервые за много лет уступил пальму первенства.

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«Начиналось это очень интересно, потому что, наоборот, папа был против создания команды. Ну, видимо, чувствовал, что когда-то произойдет то, что произошло сегодня. Пришлось смириться с тем, что мы тоже хотим достигать побед», — сообщила Муркина

Три соревновательных дня турслета-2023 включали в себя разнообразные состязания. Это волейбол, футбол, перетягивание каната, русский жим, полоса препятствий, скалодром, ориентирование и водный туризм.

Александр Орлов впервые приехал на турслет еще ребенком, почти 30 лет назад. Сейчас он является капитаном команды «Земляне» из Головково. Команда стабильно входит в число фаворитов и призеров слета.

«На данном слете уже 27 лет выступаем. Изначально начинали родители, потом подтягивали детей. И уже третье поколение ездит», — рассказал Орлов.

На берег реки Протва недалеко от деревни Сотниково в этом году съехалось 17 команд и около 900 участников и гостей.

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