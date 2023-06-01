Подмосковье 01 июня 2023, 13:24 Туристический проект жительницы Дмитрова занял 2-е место всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Юлия Хазова

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Юлия Хазова из Дмитрова заняла второе место на конкурсе «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она представила квест для путешественников, главная роль в котором отведена лягушке.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что проект называется «Открой Россию с лягушкой-путешественницей». В Дмитрове есть уникальный музей лягушки, который предложил туристам интересную идею: находить спрятанную фигурку квакши в разных городах, фотографировать ее и присылать фотоотчет. За это путешественникам полагается подарок.

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Заключительные испытания главного туристического конкурса страны прошли в Перми. Помимо Юлии Хазовой, награды удостоилась еще одна представительница Подмосковья — Людмила Фролова. Она заняла первое место в номинации «IT решения в туризме».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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