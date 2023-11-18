Подмосковье 18 ноября 2023, 04:00 Туристический поток в Зарайск увеличился до 250 тысяч человек за пять лет Министерство благоустройства Московской области

Читать 360tv в

С 2018 по 2023 годы количество туристов в Зарайске увеличилось со 130 тысяч человек до 250 тысяч. Городской округ стал более привлекательным благодаря преображениям общественных зон, сообщили в Минблаге Подмосковья.

Например, за эти годы в Зарайске благоустроили площадь Революции, Красноармейскую улицу, Беспятовскую рощу, парковые зоны, сквер у ДК, а также улицы Советскую и Октябрьскую. В этом году обновили Музейную улицу, площадь рядом с Зарайским кремлем и набережную реки Осетр.

Реклама

«Наблюдаемый рост туристического потока в Зарайске со 130 тысяч в 2018 году до более чем 250 тысяч в 2022 году подтверждает, что инвестиции в благоустройство являются не только улучшением качества жизни горожан, но и стимулом для экономического роста региона», — сообщил министр благоустройства Подмосковья, Михаил Хайкин.

Улица Красноармейская, площадь Торговых рядов и набережная реки Осетр выбрали на конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».