Подмосковье 10 декабря 2022, 01:29 Туристический поток в Москве начал возвращаться к допандемийным цифрам Свыше 14 миллионов туристов посетили Москву за первые три квартала 2022 года Pxhere

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Туристический поток в Москве возвращается к допандемийным цифрам. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов. По его словам, за первые три квартала 2022 года Москву посетили свыше 14 миллионов туристов. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Также на встрече с журналистами руководитель Мостуризма поделился результатами работы за минувший год и планами на будущее.

«Москва раскрывает и делает акцент на событийной повестке, которая создает возможности не только в пиковые сезоны увидеть и получить впечатления о городе, но и на Масленицу, на осенние мероприятия и на зиму, фестиваль „Путешествие в Рождество“, чтобы раскрыться для всех», — рассказал Козлов.

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По статистике, чаще всего в Москву приезжают семьи с детьми, деловые туристы, молодежь и люди старше 55 лет, рассказал Козлов. Для последних в столице действует специальная программа, поэтому пенсионеров среди туристов становится больше. Для того, чтобы гости города могли выбрать, где остановиться, запустили цифровой сервис РуссПасс.

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«Русспасс — это экосистема цифровых сервисов для планирования путешествий, в котором вы можете, по сути, сделать все то, что было ранее привычно в зарубежных сервисах», — объяснил председатель Комитета по туризму Москвы.

Особое внимание в Москве обращают на сотрудничество с другими регионами, ведь в сфере туризма не может быть конкуренции — только партнерство. Яркий пример — совместный проект Москвы и Санкт-Петербурга «Два города — миллион впечатлений». Его идея — объединить достопримечательности и события двух столиц. Мостуризм активно работает со всеми регионами России: выстраивает партнерство и создает новые туристические продукты.

«Мы запланировали на конец этого года стратегическую сессию вместе с коллегами из Московской области», — отметил Козлов.

В рамках пресс-конференции задать свои вопросы смогли журналисты и из других регионов. Специально дня них работал телемост. Новый формат общения оказался очень удобным, и поэтому в Мостуризме пообещали подобные встречи проводить чаще.

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