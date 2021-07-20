Туристический потенциал Вереи презентовали в Домодедове

В туристском информационном центре Московской области в Домодедове прошла презентация турпотенциала Вереи. Мероприятие продолжило летнюю программу ТИЦ в рамках информационной кампании «Лето в Подмосковье», популяризирующей туристические активности в регионе.

В рамках презентации собравшимся рассказали о достопримечательностях и туристических маршрутах Вереи — самого маленького города Подмосковья. В Верее сохранены и восстановлены многочисленные памятники истории и архитектуры, храмы и торговые ряды.

Верею в 19-м веке называли «Подмосковный Суздаль», а сейчас все чаще — «Подмосковная жемчужина».

Среди популярных мест у гостей Вереи — удивительная галерея, которая внесена во все туристические маршруты. Там размещены картины из семян, созданные Зинаидой Кореневой. Свое творчество она называла просто — «Композиция из семян». Также на презентации были представлены авторские куклы ручной работы, знаменитая питьевая вода «Верея», о фермерском потенциале города посетители узнали из презентации продукции «Мясной дворик».

Всех гостей презентации пригласили на празднование 650-летия города, которое состоится 7–8 августа.

Презентация Вереи стала уже четвертым в этом году мероприятием в ТИЦ Домодедова. Ранее в туристском информационном центре представили Истру, Раменское и Орехово-Зуево.