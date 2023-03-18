Подмосковье 18 марта 2023, 13:34 Туристический потенциал Серпухова представили на выставке MITT в Москве Валерий Гореловский

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Приокско-Террасный заповедник и компания «Уездный город» представили Серпухов на международной туристической выставке MITT 2023. Выставка проходит в «Крокус Экспо» уже в 28-й раз.

Сотрудники заповедника представили посетителям выставки новые турпродукты, рассказали о биоразнообразии особо охраняемой природной территории.

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«Специалисты единственного заповедника Подмосковья ежегодно посещают выставку и принимают здесь активное участие. Благодаря этим мероприятиям о заповеднике и его туристских объектах узнают тысячи людей. Такие выставки чрезвычайно важны для нас, ведь это прекрасная возможность быть в курсе современного туристского и досугового продукта», — рассказала главный специалист по развитию туризма ФГБУ «Приокско-Террасный государственный заповедник» Виктория Александрова.

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Валерий Гореловский

Руководитель компании «Уездный город» Анна Шибаева также поделилась, что выставка всегда придает новый импульс в работе туристической компании и является площадкой для новых полезных знакомств.

«Большой интерес у посетителей стенда вызвали наши детские туры и квесты, театрализованные программы „Музея оживших историй“ с мастер-классами по варке варенья на дровяной печи, двухдневные туры в Серпухов с посещением театральных постановок фестиваля „Мелиховская весна“, а также наши традиционные туры „Окские дали“, „День медика“, „В поисках цветка папоротника“», — рассказала Анна Шибаева.

Валерий Гореловский

Международная туристическая выставка MITT в «Крокус Экспо» продлится до 18 марта.

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