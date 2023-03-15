Подмосковье 15 марта 2023, 15:56 Туристический потенциал Подмосковья представят на международной выставке MITT в марте

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Министерство культуры и туризма Подмосковья представит потенциал региона на крупнейшей международной туристической выставке MITT-2023. Посетители стенда познакомятся с древними гостеприимными городами и смогут совершить VR-путешествие над стенами Троице-Сергиевой лавры.

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Презентацию туристических возможностей Коломны, Зарайска, Серпухова, Чехова и других городов Подмосковья можно будет оценить на выставке. Специально для гостей стенда разработали виртуальное путешествие над стенами Троице-Сергиевой лавры. Организаторы проведут интерактивную программу от пряничной станции «10 зайцев» и выставку уникальных кукол ручной работы.

В течение всех дней работы на стенде Подмосковья будут проводиться розыгрыши и лотереи. Посетители смогут угоститься пастилой из Коломны и коврижкой из Зарайска, отведать волоколамский мед и истринские сыры. В программе также колбасы, паштеты и напитки от фермеров из разных уголков региона.

Ежегодно на MITT съезжается самая масштабная аудитория представителей турбизнеса из России и всего мира. Выставка будет работать с 16 по 18 марта.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Здесь же можно прочитать про достопримечательности и нетривиальные маршруты для путешествий.