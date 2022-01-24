Туристический потенциал Подмосковья обсудили на семинаре правительства региона и МГИМО в Истре

В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» прошел совместный семинар правительства Московской области и МГИМО. Он был посвящен туристическому потенциалу Подмосковья и всей Центральной России.

Участники семинара обсудили, как развивается и продвигается туризм в регионах, подробно познакомились с опытом Московской области. Также коснулись вопросов подготовки кадров отрасли и повышения привлекательности образования в сфере туризма.

В рамках семинара представили программу «Приоритет 2030». Там, в частности, отмечается, что университеты умеют достаточную базу для помощи в развитии туристического потенциала Московской области и всей России.

Особенно подчеркивалось, что туризм Подмосковья может быть возвратным, когда при каждом новом приезде туристы могут посещать новые точки на карте области. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» обозначили 18 приоритетных туристических направлений региона.

В конце мероприятия участники посетили выставку «Азбука шедевра», которую можно посмотреть в музее «Новый Иерусалим». Она является главным мероприятием проекта «Зима в Подмосковье».