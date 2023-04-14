Подмосковье 14 апреля 2023, 12:09 Туристический потенциал Одинцова представили на международной ярмарке в Минске

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Одинцовский городской округ принимает участие в международной весенней выставке «Отдых-2023», которая проходит в Минске с 13 по 15 апреля. Потенциальным гостям рассказывают о знаковых местах муниципалитета.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что «Отдых-2023» — самая крупная туристическая выставка Белоруссии в сфере отдыха и путешествий. Сюда съезжаются представители туркомпаний, отелей и музеев из разных стран. Участники могут представить свой рекреационный потенциал, найти новых клиентов, а также узнать о трендах индустрии в деловой программе.

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На стенде Одинцова работают сотрудники администрации городского округа. Они знакомят посетителей с уникальной историей этого края, со знаменитыми музеями и усадьбами. Также гостям выставки рассказывают о возможностях применения «Пушкинской карты» в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.