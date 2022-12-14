Подмосковье 14 декабря 2022, 10:20 Туристический портал Подмосковья завоевал национальную «Премию Рунета»

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Торжественная церемония вручения национальной «Премии Рунета — 2022» за вклад в развитие интернета прошла в Москве. Победу в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства» одержал туристический портал Подмосковья welcome.mosreg.ru.

Портал представлен Министерством культуры и туризма Московской области. На welcome.mosreg.ru размещают информацию о достопримечательностях, музеях, усадьбах, храмах, театрах и других точках притяжения туристов. Здесь можно узнать об уникальных особенностях подмосковных городов и спланировать путешествие. На сайте создана база из более чем тысячи проверенных отелей по всему региону, а также ресторанов и кафе разного уровня. Есть модуль для прямого бронирования.

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Команда портала ежедневно наполняет блок с анонсами предстоящих мероприятий. Тут собраны крупные областные и небольшие локальные события на любой вкус, начиная от фестивалей и гастрономических ярмарок, заканчивая утренниками и мастер-классами. Это помогает жителям и гостям региона спланировать свой досуг и не пропустить ничего интересного.

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«Премия Рунета» — ежегодная награда лучшим компаниям, их проектам и мобильным приложениям. Это единственный отечественный проект, который выбирает лучших из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Вручается с 2004 года.

В 2022-м на соискание премии в различных номинациях было подано 1135 заявок. Победителями стали 57 организаций и проектов.

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