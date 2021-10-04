Туристический кластер «Красный Посад» построят на берегу реки в Зарайске

Новый туристический кластер появится в Зарайске. Его построят на берегу реки Осетр. Проект презентовали во время фестиваля «Зодчество».

Это международный архитектурный фестиваль, состоявшийся с 1 по 3 октября в Москве.

Туристический кластер получит название «Красный Посад». Он раскинется на территории, равной 20 гектарам.

Кластер станет частью сети экопространств «Красная деревня» — она охватит несколько регионов России.

Особый акцент сделают на гастрономическом и экоотдыхе. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

Также гости фестиваля «Зодчество» увидели ролики и буклеты, которые презентовали туристический потенциал Московской области. Все желающие узнали о самых интересных маршрутах и вспомнили, что регион славится народными промыслами.