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    04 октября 2021, 17:32

    Туристический кластер «Красный Посад» построят на берегу реки в Зарайске

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Новый туристический кластер появится в Зарайске. Его построят на берегу реки Осетр. Проект презентовали во время фестиваля «Зодчество».

    Туристический кластер «Красный Посад» построят на берегу реки в Зарайске | Изображение 1

    Это международный архитектурный фестиваль, состоявшийся с 1 по 3 октября в Москве.

    Туристический кластер получит название «Красный Посад». Он раскинется на территории, равной 20 гектарам.

    Кластер станет частью сети экопространств «Красная деревня» — она охватит несколько регионов России.

    Особый акцент сделают на гастрономическом и экоотдыхе. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

    Также гости фестиваля «Зодчество» увидели ролики и буклеты, которые презентовали туристический потенциал Московской области. Все желающие узнали о самых интересных маршрутах и вспомнили, что регион славится народными промыслами.