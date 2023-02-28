Подмосковье 28 февраля 2023, 13:59 Туристический кластер «Город Гжель» появится в Раменском и предложит гостям экскурсии с мастер-классами

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Подмосковье стало лидером России по туристическому потоку в 2022 году. Сюда едут не только посмотреть на достопримечательности, но и посетить масштабные фестивали и центры народных промыслов. О развитии культурной сферы в эфире «Область перемен. Подмосковье» рассказали начальник управления музейной деятельности, организации досуга в парках и продвижения культуры и туризма Анастасия Савченко и генеральный директор ООО «Гжель — открытый код» Елена Королева.

Кластер для развития народных промыслов

Проект «Гжель — открытый код» — победитель всероссийского конкурса проектов в сфере туризма в 2022 году. На его основе в Раменском городском округе создают уникальный образовательный кластер.

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«Это формирование туристического образовательного кластера на базе древнейшего завода фарфора. Это не только завод и парковая зона вокруг, а еще и сохранение музейных фондов завода, образовательные программы, привлечение внимания к нашему промыслу», — поделилась генеральный директор ООО «Гжель — открытый код» Елена Королева.

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Гжель — один из нескольких видов народных промыслов, которые развивают в Подмосковье. Именно его, как самый узнаваемый образ, выбрали в качестве флагмана.

По словам Елены Королевой, одна из самых больших сложностей в развитии народных промыслов — нехватка молодых специалистов. Кластер поможет решить эту проблему.

На его территории будут проводить экскурсии и мастер-классы, а также организовывать насыщенные программы для привлечения туристов.

Лучший туристический портал

Министерство культуры и туризма Подмосковья выиграло премию Рунета в 2022 году. По словам Анастасии Савченко — начальника управления музейной деятельности, организации досуга в парках и продвижения культуры и туризма — большую роль сыграли цифровизация и развитие музеев.

«В прошлом году наш туристический портал welcome.mosreg.ru выиграл премию Рунета в номинации „Туризм и индустрия гостеприимства“. Мы с коллегами искренне этим гордимся, это была огромная работа. Портал существует с 2016 года, мы его постоянно модернизируем, обновляем. Только в прошлом году его посетили более 2,5 миллиона человек, свыше 300 тысяч заходят ежемесячно», — сказала она.

Вместе с тем Подмосковье стало лидером среди регионов России по потоку туристов в 2022 году. Одним из самых развитых направлений оказался событийный туризм.

Многие приезжают на мероприятия, которые проводят в области регулярно. Среди них, например, масштабный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!».

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