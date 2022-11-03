Туристические проекты Подмосковья победили на всероссийской премии «Маршрут года» | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 17:31 Туристические проекты Подмосковья победили на всероссийской премии «Маршрут года»

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Два туристических проекта из Подмосковья оказались победителями конкурса Всероссийской премии «Маршрут года 2022». Гран-при получил музей-заповедник «Коломенский Кремль». Еще одну награду получил маршрут «Галопом по эпохам» — его назвали лучшим маршрутом выходного дня.

Жюри отметило, что именно это — одна из самых сложных номинаций. Для того чтобы принять участие в экскурсии, нужно просто приехать в Коломну и вместе с экскурсоводом пройти по всем маршрутам. Всего за два дня получится узнать обо всех основных вехах истории Коломны, посмотреть, как она проходила свой исторический путь, с какими событиями сталкивалась. Все это можно сделать, просто погуляв от одного музея к другому.

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«Диковины музея» в номинации «Лучшая музейная экскурсия». Иммерсивная экскурсия для детей и взрослых «Диковины музея» представляет собой путешествие в мир курьезов, обманок, потешек из коллекции М. Бардыгина, гостей ждет встреча с купцом Афанасием и многое другое.

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В этом году на премию именно в номинации «Маршрут года» заявился 571 проект, он представил 67 регионов России. В финале свои проекты презентовали авторы 296 заявок из 63 регионов страны. Сама Всероссийская туристическая премия «Маршрут года» учреждена еще в 2014 году.