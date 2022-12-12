Подмосковье 12 декабря 2022, 14:47 Туристические проекты Подмосковья победили на международном фестивале «Диво Евразии»

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11 турпроектов Московской области стали победителями и призерами в 7 номинациях международного фестиваля Диво Евразии — 2022». Регион представляли Егорьевск, Павловский Посад, Раменское и Можайск.

Финал VI туристского фестиваля «Диво Евразии — 2022» прошел в Новосибирске с 7 по 9 декабря. В 39 номинациях приняли участие 277 проектов из шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Китая, Турции и Венгрии.

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Проекты из Павловского Посада взяли золото в подноминациях «Детский и молодежный туризм» и «Агротуризм и сельский туризм», а также бронзу в подноминации «Культурно-познавательный туризм». Проекты от телеканала «Радуга» Павловского Посада завоевали второе место в номинациях «Культура, события и история», «Телевизионные репортажи», «Слайд-шоу из фотографий» и «Анимационные фильмы».

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Третье место заняли проекты «Бородино — культурно-просветительский центр» в номинации «Туристские продукты», а проект «Гуляем по городу Егорьевску» взял бронзу в номинации «Телевизионные репортажи».

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