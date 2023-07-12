Подмосковье 12 июля 2023, 11:59 Туристические объекты Подмосковья выдвинули на онлайн-голосование Russian Traveler Awards Фото организаторов

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Издательство Russian Traveler объявило о старте всероссийского онлайн-голосования, посвященного туристическим возможностям страны. В девять номинаций проекта попали объекты из Подмосковья — об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

В голосовании участвуют Серпуховский историко-художественный музей, парк Малевича, курорт «Новая Истра». В номинации праздников представлен фестиваль «Проект: Поэт», а в гастрономическом секторе — коломенский калач. Есть в проекте маршрут «Дорога в Лавру» и программа «Коломна — Зарайск: древние кремли и гастрономические радости». M’istral Hotel & Spa поборется за победу в номинации «Лучший загородный отель», а Федоскинская миниатюра — в категории народных художественных промыслов.

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Результаты голосования подведут в ноябре. В прошлом году Подмосковье вошло в число победителей проекта Russian Traveler Awards и получило две награды.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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