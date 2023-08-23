Подмосковье 23 августа 2023, 14:17 Туристические маршруты и крупнейший гофрокомбинат: как меняется Павловский Посад

Читать 360tv в

Что изменилось в последние годы в старинном городе — в материале.

Развитие туризма

Павловский Посад – город с развивающейся туристической отраслью. Здесь проводятся фестивали, представления и военные реконструкции. А в 2018 году в городе открылся дом-музей В. В. Тихонова, который с удовольствием посещают поклонники таланта актера со всей России.

Модернизация медпомощи

Много в городе сделано для оказания качественной медицинской помощи жителям. Так, отремонтирована поликлиника на 600 посещений в смену, обновлена подстанция скорой помощи, реконструирована городская больница. Все медицинские учреждения оснащены новым оборудованием.

Образование

В двух городских школах проведен капитальный ремонт с сохранением своего исторического облика. Отремонтирован лицей и полностью перестроена музыкальная школа, где созданы все условия для комфортного и качественного обучения музыке – сделана звукоизоляция и завезено новое оборудование.

Промышленность

На крупнейшем Гофрокомбинате Подмосковья в Павловском Посаде расширяются складские помещения и запущен новый гофроагрегат для увеличения объема продукции и количества рабочих мест.